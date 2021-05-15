«Саутгемптон» дома одержал победу над «Фулхэмом»

«Саутгемптон» победил «Фулхэм» в матче 36-го тура чемпионата Англии со счетом 3:1.

У хозяев голами отметились нападающие Чи Адамс, Натан Телла и Тео Уолкотт. Единственный мяч в составе гостей забил полузащитник Фабиу Карвалью.

«Саутгемптон» с 43 очками идет на тринадцатом месте в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» на восемнадцатой строчке с 27 очками.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

36-й тур

«Саутгемптон» — «Фулхэм» — 3:1 (1:0)

Голы: Адамс, 27 (1:0). Телла, 60 (2:0). Фабиу Карвалью, 75 (2:1). Уолкотт, 82 (3:1).

«Саутгемптон»: Маккарти, Вестергор, Стивенс, Уокер-Питерс, Салису, Уорд-Проуз, Армстронг (Диалло, 78), Редмонд, Ингс (Телла, 58), Минамино (Уолкотт, 77), Адамс.

«Фулхэм»: Ареола, Тете, Аннерсен, Эйна (Брайан, 62), Адарабиойо, Х.Рид, Онома (Маджа, 77), Замбо Ангисса (Лукман, 63), Фабиу Карвалью, Иван Кавалейру, Б.Рид.

Предупреждение: Аннерсен, 26.

Судья: Поусон (Англия).

15 мая. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».