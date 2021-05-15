Деле Алли начал встречаться с дочерью Гвардиолы
15:45
У полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли появилась новая девушка, сообщает The Sun.
По информации СМИ, Алли был замечен целующимся с дочерью главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы Марией.
Ранее стало известно, что модель нижнего белья Руби Мэй рассталась с полузащитником, потому что он слишком много времени проводил за играми.
В текущем сезоне 25-летний футболист провел 12 матчей в чемпионате Англии, в которых отдал одну результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/14961291/dele-alli-snogs-pep-guardiolas-daughter/
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