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Деле Алли начал встречаться с дочерью Гвардиолы

15:45
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У полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли появилась новая девушка, сообщает The Sun.

По информации СМИ, Алли был замечен целующимся с дочерью главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы Марией.

Ранее стало известно, что модель нижнего белья Руби Мэй рассталась с полузащитником, потому что он слишком много времени проводил за играми.

В текущем сезоне 25-летний футболист провел 12 матчей в чемпионате Англии, в которых отдал одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/14961291/dele-alli-snogs-pep-guardiolas-daughter/

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