Деле Алли начал встречаться с дочерью Гвардиолы

У полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли появилась новая девушка, сообщает The Sun.

По информации СМИ, Алли был замечен целующимся с дочерью главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы Марией.

Ранее стало известно, что модель нижнего белья Руби Мэй рассталась с полузащитником, потому что он слишком много времени проводил за играми.

В текущем сезоне 25-летний футболист провел 12 матчей в чемпионате Англии, в которых отдал одну результативную передачу.