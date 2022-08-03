Бернд Лено прокомментировал переход из «Арсенала» в «Фулхэм»

Голкипер Бернд Лено прокомментировал переход из «Арсенала» в «Фулхэм». 30-летний немец подписал с новым клубом трехлетний контракт.

«Удивительно, наконец, быть здесь. Не могу дождаться, чтобы присоединиться к команде, тренироваться и играть вместе. Рад, что трансфер оформлен. Я просто счастлив быть здесь. Это заняло немного времени, но в итоге мы это сделали, что самое главное», — цитирует пресс-служба клуба Лено.

В прошедшем сезоне Лено сыграл в 8 матчах во всех турнирах и пропустил 11 голов. Три раза ему удалось уйти с поля без пропущенных голов.