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Бернд Лено прокомментировал переход из «Арсенала» в «Фулхэм»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер Бернд Лено прокомментировал переход из «Арсенала» в «Фулхэм». 30-летний немец подписал с новым клубом трехлетний контракт.

«Удивительно, наконец, быть здесь. Не могу дождаться, чтобы присоединиться к команде, тренироваться и играть вместе. Рад, что трансфер оформлен. Я просто счастлив быть здесь. Это заняло немного времени, но в итоге мы это сделали, что самое главное», — цитирует пресс-служба клуба Лено.

В прошедшем сезоне Лено сыграл в 8 матчах во всех турнирах и пропустил 11 голов. Три раза ему удалось уйти с поля без пропущенных голов.

Бернд Лено. Лено перешел из «Арсенала» в «Фулхэм»

Бернд Лено
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Фулхэм
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