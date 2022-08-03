Лено перешел из «Арсенала» в «Фулхэм»

Голкипер Бернд Лено сменил «Арсенал» на «Фулхэм». 30-летний немец подписал трехлетний контракт с возможностью продления еще на 12 месяцев.

«Лено — вратарь, которым мы неуклонно интересовались на протяжении всего этого трансферного окна. Мы очень рады, что достигли соглашения о трансфере, и теперь он полностью предан «Фулхэму»! Он играл на высочайшем уровне и добавит команде опыта. Он станет отличным дополнением», — отметил владелец клуба Тони Хан.

В прошедшем сезоне Лено сыграл в 8 матчах во всех турнирах и пропустил 11 голов. Три раза ему удалось уйти с поля без пропущенных голов.