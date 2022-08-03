«Манчестер Сити» подписал новый контракт с Фоденом

«Манчестер Сити» заключил новый контракт с полузащитником Филом Фоденом. По информации журналиста Майка Кигана, 22-летний англичанин подписал соглашение, рассчитанное до 2027 года.

Ранее стало известно, что зарплата Фодена вырастет в три раза и составит 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В прошлом сезоне Фоден сыграл в 45 матчах, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.