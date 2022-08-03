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Сегодня, 04:55

«Манчестер Сити» подписал новый контракт с Фоденом

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Фил Фоден.
Фото Global Look Press

«Манчестер Сити» заключил новый контракт с полузащитником Филом Фоденом. По информации журналиста Майка Кигана, 22-летний англичанин подписал соглашение, рассчитанное до 2027 года.

Ранее стало известно, что зарплата Фодена вырастет в три раза и составит 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В прошлом сезоне Фоден сыграл в 45 матчах, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.

Футбол
ФК Манчестер Сити
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