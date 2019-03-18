Бьельса раздает конфеты болельщикам

Главный тренер "Лидс" Марсело Бьельса нередко отмечался необычным поведением. Отличился он и в минувшую субботу, когда перед игрой с "Шеффилд Юнайтед" (0:1) один из операторов снимал прибытие команды на стадион. В то время как футболисты жали руки болельщикам или просто хлопали их по ладоням, Бьельса остановился перед несколькими мальчишками и… стал раздавать конфеты.

Here Leeds United’s arriving - as Marcelo Bielsa hands out sweets to fans. #lufc pic.twitter.com/9glkgJu1I9 – Leeds United News (@LeedsUnitedYEP) 16 марта 2019 г.