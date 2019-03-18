22:25 | Футбол — Англия

Бьельса раздает конфеты болельщикам

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Главный тренер "Лидс" Марсело Бьельса нередко отмечался необычным поведением. Отличился он и в минувшую субботу, когда перед игрой с "Шеффилд Юнайтед" (0:1) один из операторов снимал прибытие команды на стадион. В то время как футболисты жали руки болельщикам или просто хлопали их по ладоням, Бьельса остановился перед несколькими мальчишками и… стал раздавать конфеты.

 

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