Бьелса хотел до лета возглавить молодежную команду «Эвертона»

Известный аргентинский тренер Марсело Бьелса не возглавит «Эвертон», сообщает The Athletic.

67-летний специалист хотел возглавить молодежку «Эвертона» до лета, пока его штаб работал бы с главной командой. Так Бьелса хотел получить больше времени для подготовки к следующему сезону, а уже летом возглавил бы «Эвертон».

На данный момент основным претендентом на пост главного тренера «ирисок» является Шон Дайч.

В понедельник, 23 января, ливерпульская команда уволила с поста главного тренера Фрэнка Лэмпарда, 44-летний специалист возглавлял «Эвертон» с января 2022 года.

«Эвертон» находится в зоне вылета АПЛ, располагаясь на 19-й позиции. До спасительной 17-й позиции — 2 очка.