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Сегодня, 19:47

Беллингем покинул расположение сборной Англии из-за травмы

Алина Савинова
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Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем не примет участия в заключительных матчах национальной команды в отборочном турнире Евро-2024.

Футболист вернется в свой клуб, чтобы продолжить восстанавливаться от травмы. Ранее у 20-летнего игрока «Реала» была диагностирована нестабильность левого плеча, которая возникла после недавнего вывиха. Также из-за повреждения расположение сборной покинул защитник «Челси» Леви Колвилл .

«Выздоравливайте, ребята», — сказано в сообщении английской команды в социальных сетях.

Сборная Англии 17 ноября сыграет с Мальтой, а 20-го числа встретится с Северной Македонией.

Джуд Беллингем
Сборная Англии по футболу
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 12 9 1 2 32-12 28
2
 Ливерпуль 12 8 3 1 27-10 27
3
 Арсенал 12 8 3 1 26-10 27
4
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
5
 Астон Вилла 12 8 1 3 29-17 25
6
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
7
 Ньюкасл 12 6 2 4 27-13 20
8
 Брайтон 12 5 4 3 25-21 19
9
 Вест Хэм 12 5 2 5 21-22 17
10
 Челси 12 4 4 4 21-16 16
11
 Брентфорд 12 4 4 4 19-17 16
12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
13
 Кр. Пэлас 12 4 3 5 12-16 15
14
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 14
15
 Нот. Форест 12 3 4 5 14-18 13
16
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
17
 Борнмут 12 2 3 7 11-27 9
18
 Лутон Таун 12 1 3 8 10-22 6
19
 Шеффилд Юн. 12 1 2 9 10-31 5
20
 Бернли 12 1 1 10 9-30 4
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Лутон Таун – Кр. Пэлас
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Ньюкасл – Челси
 - : -
25.11 18:00
Нот. Форест – Брайтон
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25.11 18:00
Шеффилд Юн. – Борнмут
 - : -
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