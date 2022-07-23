Тухель не хочет отпускать Аспиликуэту в «Барселону»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель надеется сохранить в команде защитника Сесара Аспиликуэту. «Барселона» хочет заполучить 32-летнего испанца.

«Это сложный вопрос, потому что я не уверен, хочу ли я дать Аспи то, что он хочет. Я сравнил, как мы боролись за Кулибали, который является игроком сборной и находится примерно в том же возрасте. Он был очень важным игроком для «Наполи», но у нас есть игрок сборной Испании, который является капитаном «Челси». Я вижу его, возможно, на том же уровне, но «Барселона» не видит его на этом уровне. Поэтому я не уверен, хочу ли я дать ему то, что он хочет, поскольку он отличный игрок. Мы не так много думаем о других клубах. Основное внимание уделяется нам и тому, что нам нужно. Сказал это ему, но я понимаю его на личном и карьерном уровне.

Я тренер «Челси», который хочет делать то, что лучше для «Челси». Ему это не нравится, но он понимает», — цитирует Goal Тухеля.

Действующий контракт Аспиликуэты рассчитан до лета 2023 года. Портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

В прошлом сезоне Аспиликуэта сыграл в 47 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи. Также на его счету 5 желтых карточек.