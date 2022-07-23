Тухель не хочет отпускать Аспиликуэту в «Барселону»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель надеется сохранить в команде защитника Сесара Аспиликуэту. «Барселона» хочет заполучить 32-летнего испанца.
«Это сложный вопрос, потому что я не уверен, хочу ли я дать Аспи то, что он хочет. Я сравнил, как мы боролись за Кулибали, который является игроком сборной и находится примерно в том же возрасте. Он был очень важным игроком для «Наполи», но у нас есть игрок сборной Испании, который является капитаном «Челси». Я вижу его, возможно, на том же уровне, но «Барселона» не видит его на этом уровне. Поэтому я не уверен, хочу ли я дать ему то, что он хочет, поскольку он отличный игрок. Мы не так много думаем о других клубах. Основное внимание уделяется нам и тому, что нам нужно. Сказал это ему, но я понимаю его на личном и карьерном уровне.
Я тренер «Челси», который хочет делать то, что лучше для «Челси». Ему это не нравится, но он понимает», — цитирует Goal Тухеля.
Действующий контракт Аспиликуэты рассчитан до лета 2023 года. Портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.
В прошлом сезоне Аспиликуэта сыграл в 47 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи. Также на его счету 5 желтых карточек.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -