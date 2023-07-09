«Бавария» предложит за Кейна 70 миллионов фунтов стерлингов
«Бавария» намерена сделать новое предложение по форварду «Тоттенхэма» Харри Кейну, сообщает Daily Mail.
По информации источника, новое предложение мюнхенцев составит 70 миллионов фунтов стерлингов (около 82 миллионов евро). Ранее сообщалось, что «шпоры» отказались продавать 29-летнего англичанина за 70 миллионов евро.
Контракт Кейна с «Тоттенхэм» рассчитан до лета 2024 года. В прошедшем сезоне форвард провел 49 матчей во всех турнирах, забил 32 мяча и сделал 5 голевых передач.
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17
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|0
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18
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|11.08
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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