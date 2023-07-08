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Сегодня, 18:23

«Челси» подписал 17-летнего защитника «Эвертона» за 4 миллиона фунтов

Руслан Минаев
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«Челси» подписал контракт с 17-летним защитником «Эвертона» Ишем Сэмюэлс-Смитом, сообщает пресс-служба «синих». Сумма трансфера, по информации инсайдера Фабрицио Романо, составила 4 миллиона фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне он играл за молодежный состав мерсисайдцев на позиции центрального и левого защитника.

«Для меня это был шок, потому что все произошло быстро, но я очень рад быть здесь. Прийти в такой большой клуб будет хорошим опытом. Это будет новый вызов, потому что здесь лучшие игроки, поэтому мне придется быстро адаптироваться», — поделился эмоциями игрок.

В прошлом сезоне Сэмюэлс-Смит провел 15 матчей за команду «Эвертона» до 21 года.

ФК Челси
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