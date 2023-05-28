«Барселона» готова предложить 100 миллионов евро за Гимарайнса из «Ньюкасла»

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает The Times.

По информации источника, каталонцы готовы предложить за 25-летнего бразильца 100 миллионов евро.

Гимарайнс выступает за «Ньюкасл» с января 2022 года. В текущем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 5 голевых передач.