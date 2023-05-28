«Барселона» готова предложить 100 миллионов евро за Гимарайнса из «Ньюкасла»
Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает The Times.
По информации источника, каталонцы готовы предложить за 25-летнего бразильца 100 миллионов евро.
Гимарайнс выступает за «Ньюкасл» с января 2022 года. В текущем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 5 голевых передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|37
|28
|5
|4
|94-32
|89
|
2
|Арсенал
|37
|25
|6
|6
|83-43
|81
|
3
|МЮ
|37
|22
|6
|9
|56-42
|72
|
4
|Ньюкасл
|37
|19
|13
|5
|67-32
|70
|
5
|Ливерпуль
|37
|19
|9
|9
|71-43
|66
|
6
|Брайтон
|37
|18
|8
|11
|71-51
|62
|
7
|Астон Вилла
|37
|17
|7
|13
|49-45
|58
|
8
|Тоттенхэм
|37
|17
|6
|14
|66-62
|57
|
9
|Брентфорд
|37
|14
|14
|9
|57-46
|56
|
10
|Фулхэм
|37
|15
|7
|15
|54-51
|52
|
11
|Кр. Пэлас
|37
|11
|11
|15
|39-48
|44
|
12
|Челси
|37
|11
|10
|16
|37-46
|43
|
13
|Вулверхэмптон
|37
|11
|8
|18
|31-53
|41
|
14
|Вест Хэм
|37
|11
|7
|19
|41-53
|40
|
15
|Борнмут
|37
|11
|6
|20
|37-70
|39
|
16
|Нот. Форест
|37
|9
|10
|18
|37-67
|37
|
17
|Эвертон
|37
|7
|12
|18
|33-57
|33
|
18
|Лестер
|37
|8
|7
|22
|49-67
|31
|
19
|Лидс
|37
|7
|10
|20
|47-74
|31
|
20
|Саутгемптон
|37
|6
|6
|25
|32-69
|24
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.05
|18:30
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|28.05
|18:30
|
Астон Вилла – Брайтон
|- : -
|28.05
|18:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|- : -
|28.05
|18:30
|
Челси – Ньюкасл
|- : -
|28.05
|18:30
|
Кр. Пэлас – Нот. Форест
|- : -
|28.05
|18:30
|
Эвертон – Борнмут
|- : -
|28.05
|18:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|- : -
|28.05
|18:30
|
Лестер – Вест Хэм
|- : -
|28.05
|18:30
|
МЮ – Фулхэм
|- : -
|28.05
|18:30
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|36
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|28
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|27
|2
|7
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|35
|1
|11
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|24
|1
|6
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