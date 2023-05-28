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Сегодня, 14:55

Источник: Почеттино подписал контракт с «Челси»

Виталий Косик
Корреспондент
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Маурисио Почеттино.
Фото Global Look Press

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино стал главным тренером «Челси», сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт тренера будет рассчитан до 2026 года. По информации источника, Почеттино приступит к работе со следующей недели.

Ранее в АПЛ Почеттино тренировал «Саутгемптон» и «Тоттенхэм». Аргентинец уже год находится без работы после увольнения из «ПСЖ».

Главным тренером «Челси» является Фрэнк Лэмпард, контракт с которым был подписан до завершения сезона-2022/23.

«Синие» располагаются на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ с 43 очками за 37 матчей.

Маурисио Почеттино
Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Челси
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Фердинанд считает, что «МЮ» провел более успешный сезон, чем «Арсенал»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 37 28 5 4 94-32 89
2
 Арсенал 37 25 6 6 83-43 81
3
 МЮ 37 22 6 9 56-42 72
4
 Ньюкасл 37 19 13 5 67-32 70
5
 Ливерпуль 37 19 9 9 71-43 66
6
 Брайтон 37 18 8 11 71-51 62
7
 Астон Вилла 37 17 7 13 49-45 58
8
 Тоттенхэм 37 17 6 14 66-62 57
9
 Брентфорд 37 14 14 9 57-46 56
10
 Фулхэм 37 15 7 15 54-51 52
11
 Кр. Пэлас 37 11 11 15 39-48 44
12
 Челси 37 11 10 16 37-46 43
13
 Вулверхэмптон 37 11 8 18 31-53 41
14
 Вест Хэм 37 11 7 19 41-53 40
15
 Борнмут 37 11 6 20 37-70 39
16
 Нот. Форест 37 9 10 18 37-67 37
17
 Эвертон 37 7 12 18 33-57 33
18
 Лестер 37 8 7 22 49-67 31
19
 Лидс 37 7 10 20 47-74 31
20
 Саутгемптон 37 6 6 25 32-69 24
Результаты / календарь
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38 тур
28.05 18:30
Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
28.05 18:30
Астон Вилла – Брайтон
 - : -
28.05 18:30
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
28.05 18:30
Челси – Ньюкасл
 - : -
28.05 18:30
Кр. Пэлас – Нот. Форест
 - : -
28.05 18:30
Эвертон – Борнмут
 - : -
28.05 18:30
Лидс – Тоттенхэм
 - : -
28.05 18:30
Лестер – Вест Хэм
 - : -
28.05 18:30
МЮ – Фулхэм
 - : -
28.05 18:30
Саутгемптон – Ливерпуль
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 36
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 28
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 27 2 7
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 35 1 11
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 24 1 6
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