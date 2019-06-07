Бакайоко хочет остаться в "Челси"

Французский полузащитник Темуе Бакайоко намерен остаться в "Челси", куда вынужден был вернуться после окончания срока аренды в "Милане". 24-летний хавбек перешел в "Челси" в 2017 году, подписав контракт на пять лет. Затем его отправили в аренду в "Милан", но из-за непопадания "россонери" в Лигу чемпионов опция о выкупе прав на Бакайоко не была активирована.

– Есть несколько крупных клубов, которые интересуются Темуе, – цитирует L’Equipe брата и агента игрока Абдулайе Бакайоко. – Но мы отдаем приоритет "Челси". Мы хотим стабильности. Поэтому Темуе хочет остаться в "Челси".