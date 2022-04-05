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Сегодня, 01:10

Виейра прокомментировал победу «Кристал Пэлас» над «Арсеналом»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (3:0).

«Я горжусь командой, мы показали действительно хороший футбол. Мы хорошо защищались и использовали свои шансы, забили в важные моменты игры. Нам нужна была большая командная игра, и мы это сделали, поэтому очень довольны. Мы хотели оказать давление, и атмосфера на стадионе позволяла нам пойти на такой риск. Мы очень умело защищались и использовали шансы, чтобы забить гол. Игроки устали, но большая разница заключается в атмосфере и болельщиках, стоящих за нами», — приводит слова Виейра Sky Sports.

«Кристал Пэлас» с 37 очками занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» располагается на пятой строчке с 54 баллами.

9 апреля команда Микеля Артеты сыграет против «Брайтона» в чемпионате Англии. 10 апреля «Кристал Пэлас» встретится с «Лестером».

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Кристал Пэлас
Патрик Виейра
0
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2
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 29 17 8 4 58-23 59
4
 Тоттенхэм 30 17 3 10 52-37 54
5
 Арсенал 29 17 3 9 44-34 54
6
 Вест Хэм 31 15 6 10 51-40 51
7
 МЮ 30 14 9 7 49-41 51
8
 Вулверхэмптон 31 15 4 12 33-27 49
9
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
10
 Кр. Пэлас 30 8 13 9 42-38 37
11
 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
12
 Саутгемптон 30 8 12 10 37-46 36
13
 Брайтон 30 7 13 10 26-36 34
14
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
15
 Ньюкасл 30 7 10 13 33-54 31
16
 Лидс 31 7 9 15 35-68 30
17
 Эвертон 28 7 4 17 30-49 25
18
 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
19
 Бернли 28 3 12 13 22-40 21
20
 Норвич 30 4 6 20 18-63 18
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Вест Хэм – Саутгемптон
 2 : 3
26.12 18:00
Ман. Сити – Лестер
 6 : 3
26.12 18:00
Норвич – Арсенал
 0 : 5
26.12 18:00
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
 3 : 0
26.12 20:30
Астон Вилла – Челси
 1 : 3
26.12 23:00
Брайтон – Брентфорд
 2 : 0
27.12 23:00
Ньюкасл – МЮ
 1 : 1
23.02 22:45
Ливерпуль – Лидс
 6 : 0
10.03 22:30
Вулверхэмптон – Уотфорд
 4 : 0
6.04 21:30
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Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

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Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

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Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

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Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
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Эзри Конса

Астон Вилла

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