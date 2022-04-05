Виейра прокомментировал победу «Кристал Пэлас» над «Арсеналом»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (3:0).

«Я горжусь командой, мы показали действительно хороший футбол. Мы хорошо защищались и использовали свои шансы, забили в важные моменты игры. Нам нужна была большая командная игра, и мы это сделали, поэтому очень довольны. Мы хотели оказать давление, и атмосфера на стадионе позволяла нам пойти на такой риск. Мы очень умело защищались и использовали шансы, чтобы забить гол. Игроки устали, но большая разница заключается в атмосфере и болельщиках, стоящих за нами», — приводит слова Виейра Sky Sports.

«Кристал Пэлас» с 37 очками занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» располагается на пятой строчке с 54 баллами.

9 апреля команда Микеля Артеты сыграет против «Брайтона» в чемпионате Англии. 10 апреля «Кристал Пэлас» встретится с «Лестером».