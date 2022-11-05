«Астон Вилла» после назначения Эмери на пост главного тренера сменит клубный логотип

«Астон Вилла» объявила, что в ближайшее время у клуба появится новая эмблема. Английский клуб предложил фанатам выбрать один из двух вариантов.

«Мы провели длительный период консультаций с широким кругом фанатов. Спасибо всем, кто нашел время, чтобы поделиться своим мнением — ваш вклад сыграл огромную роль. После обширного творческого процесса мы рады представить вам два новых варианта эмблемы», — говорится в официальном пресс-релизе.

Два варианта новой эмблемы «Астон Виллы».

В конце октября новым главным тренером команды стал испанский специалист Унаи Эмери. Он сменил Стивена Джеррарда.

В этом сезоне «Астон Вилла» набрала 12 очков в 13 матчах и идет на 15-м месте в чемпионате Англии.