«Астон Вилла» выиграла первый матч с Джеррардом
«Астон Вилла» обыграла «Брайтон» в матче 12-го тура чемпионата Англии — 2:0. Эта игра стала для клуба первой после назначения главным тренером легенды «Ливерпуля», экс-тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда.
В двух других матчах субботы в английской премьер-лиге был зафиксирован счет 3:3 — так сыграли «Бернли» и «Кристал Пэлас», «Ньюкасл» и «Брентфорд».
«Вулверхэмптон» победил «Вест Хэм» — 1:0, а «Норвич» выиграл у «Саутгемптона» — 2:1.
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