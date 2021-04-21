Гол Сон Хын Мина с пенальти в концовке принес «Тоттенхэму» победу над «Саутгемптоном»

«Тоттенхэм» обыграл «Саутгемптон» (2:1) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

Гости забили гол в середине первого тайма, отличился нападающий Дэнни Ингс. На 60-й минуте Гарет Бэйл счет сравнял. Победу хозяевам принес Сон Хын Мин, который реализовал пенальти в концовке встречи.

«Тоттенхэм» (56 очков) идет на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» (36) занимает 14-ю строчку.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

29-й тур

«Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон» — 2:1 (0:1)

Голы: Ингс, 30 (0:1). Бэйл, 60 (1:1). Сон Хын Мин, 90 — с пенальти (2:1).

«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Регилон, Хейбьерг, Дайер, Ло Сельсо (Ламела, 79), Ндомбеле (Уинкс, 73), Бэйл (Бергвайн, 83), Сон Хын Мин, Лукас Моура.

«Саутгемптон»: Маккарти, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс, Салису, Уорд-Проуз, Армстронг, Уолкотт (Дженепо, 67), Ингс (Диалло, 57), Адамс, Телла (Редмонд, 84).

Предупреждения: Ндомбеле, 43. Дженепо, 87. Дайер, 90+5.

Судья: Кут (Англия).

21 апреля. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».