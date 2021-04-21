Гол Сон Хын Мина с пенальти в концовке принес «Тоттенхэму» победу над «Саутгемптоном»
«Тоттенхэм» обыграл «Саутгемптон» (2:1) в матче 29-го тура чемпионата Англии.
Гости забили гол в середине первого тайма, отличился нападающий Дэнни Ингс. На 60-й минуте Гарет Бэйл счет сравнял. Победу хозяевам принес Сон Хын Мин, который реализовал пенальти в концовке встречи.
«Тоттенхэм» (56 очков) идет на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» (36) занимает 14-ю строчку.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
29-й тур
«Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон» — 2:1 (0:1)
Голы: Ингс, 30 (0:1). Бэйл, 60 (1:1). Сон Хын Мин, 90 — с пенальти (2:1).
«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Регилон, Хейбьерг, Дайер, Ло Сельсо (Ламела, 79), Ндомбеле (Уинкс, 73), Бэйл (Бергвайн, 83), Сон Хын Мин, Лукас Моура.
«Саутгемптон»: Маккарти, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс, Салису, Уорд-Проуз, Армстронг, Уолкотт (Дженепо, 67), Ингс (Диалло, 57), Адамс, Телла (Редмонд, 84).
Предупреждения: Ндомбеле, 43. Дженепо, 87. Дайер, 90+5.
Судья: Кут (Англия).
21 апреля. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
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