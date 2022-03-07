«Астон Вилла» хочет подписать Коутиньо на постоянной основе

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард заявил, что клуб хочет подписать полузащитника Филиппе Коутиньо на постоянной основе.

По информации Goal, опция выкупа игрока была включена в соглашение и Джеррард очень хочет, чтобы бразилец связал свое будущее с клубом из Уэст-Мидлендс.

Коутиньо перешел в «Астон Виллу» из «Барселоны» в январе 2022 года на правах аренды до конца сезона.

29-летний полузащитник в текущем сезоне сыграл в АПЛ семь матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.