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Сегодня, 16:07

«Астон Вилла» хочет подписать Коутиньо на постоянной основе

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард заявил, что клуб хочет подписать полузащитника Филиппе Коутиньо на постоянной основе.

По информации Goal, опция выкупа игрока была включена в соглашение и Джеррард очень хочет, чтобы бразилец связал свое будущее с клубом из Уэст-Мидлендс.

Коутиньо перешел в «Астон Виллу» из «Барселоны» в январе 2022 года на правах аренды до конца сезона.

29-летний полузащитник в текущем сезоне сыграл в АПЛ семь матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Источник: https://www.goal.com/en-gb/news/live/transfer-news-and-rumours-live/bltb587d3ebd3ca3a46
Стивен Джеррард
Филиппе Коутиньо
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Барселона
0
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3
 Челси 26 15 8 3 53-18 53
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 Арсенал 25 15 3 7 41-29 48
5
 МЮ 28 13 8 7 45-38 47
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 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
7
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 27 12 4 11 24-23 40
9
 Саутгемптон 27 8 11 8 34-41 35
10
 Астон Вилла 26 10 3 13 37-37 33
11
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
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 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
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 Брайтон 27 7 12 8 26-32 33
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 Лидс 27 5 8 14 29-61 23
17
 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
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20
 Норвич 27 4 5 18 16-58 17
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38 тур
5.03 15:30
Лестер – Лидс
 1 : 0
5.03 18:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 4 : 0
5.03 18:00
Бернли – Челси
 0 : 4
5.03 18:00
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 0 : 2
5.03 18:00
Норвич – Брентфорд
 1 : 3
5.03 18:00
Ньюкасл – Брайтон
 2 : 1
5.03 20:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 1 : 0
6.03 17:00
Уотфорд – Арсенал
 2 : 3
6.03 19:30
Ман. Сити – МЮ
 4 : 1
7.03 23:00
Тоттенхэм – Эвертон
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 14 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 15 1 5
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