Главный тренер «Вест Хэма» Мойес разочарован игрой Крала
Дэвид Мойес не рассчитывает на Алекса Крала
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес разочарован игрой полузащитника Алекса Крала, сообщает Football.London.
По информации источника, тренер больше не рассчитывает на 23-летнего чеха и собирается продолжить использовать вместо него в полузащите непрофильных игроков.
Крал перешел в «Вест Хэм» на правах аренды из «Спартака» 31 августа 2021 года. Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2022-го. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах за лондонскую команду и не отметился результативными действиями.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|28
|22
|3
|3
|68-18
|69
|
2
|Ливерпуль
|27
|19
|6
|2
|71-20
|63
|
3
|Челси
|26
|15
|8
|3
|53-18
|53
|
4
|Арсенал
|25
|15
|3
|7
|41-29
|48
|
5
|МЮ
|28
|13
|8
|7
|45-38
|47
|
6
|Вест Хэм
|28
|13
|6
|9
|46-35
|45
|
7
|Тоттенхэм
|25
|13
|3
|9
|35-32
|42
|
8
|Вулверхэмптон
|27
|12
|4
|11
|24-23
|40
|
9
|Саутгемптон
|27
|8
|11
|8
|34-41
|35
|
10
|Астон Вилла
|26
|10
|3
|13
|37-37
|33
|
11
|Лестер
|25
|9
|6
|10
|40-43
|33
|
12
|Кр. Пэлас
|28
|7
|12
|9
|39-38
|33
|
13
|Брайтон
|27
|7
|12
|8
|26-32
|33
|
14
|Ньюкасл
|26
|6
|10
|10
|30-46
|28
|
15
|Брентфорд
|28
|7
|6
|15
|30-45
|27
|
16
|Лидс
|27
|5
|8
|14
|29-61
|23
|
17
|Эвертон
|24
|6
|4
|14
|28-41
|22
|
18
|Бернли
|26
|3
|12
|11
|22-36
|21
|
19
|Уотфорд
|27
|5
|4
|18
|27-50
|19
|
20
|Норвич
|27
|4
|5
|18
|16-58
|17
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.03
|15:30
|
Лестер – Лидс
|1 : 0
|5.03
|18:00
|
Астон Вилла – Саутгемптон
|4 : 0
|5.03
|18:00
|
Бернли – Челси
|0 : 4
|5.03
|18:00
|
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|0 : 2
|5.03
|18:00
|
Норвич – Брентфорд
|1 : 3
|5.03
|18:00
|
Ньюкасл – Брайтон
|2 : 1
|5.03
|20:30
|
Ливерпуль – Вест Хэм
|1 : 0
|6.03
|17:00
|
Уотфорд – Арсенал
|2 : 3
|6.03
|19:30
|
Ман. Сити – МЮ
|4 : 1
|7.03
|23:00
|
Тоттенхэм – Эвертон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|19
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|
|
Садио Мане
Ливерпуль
|12
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|
|
Рис Джеймс
Челси
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|22
|1
|3
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|14
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|15
|1
|5
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