Главный тренер «Вест Хэма» Мойес разочарован игрой Крала

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес разочарован игрой полузащитника Алекса Крала, сообщает Football.London.

По информации источника, тренер больше не рассчитывает на 23-летнего чеха и собирается продолжить использовать вместо него в полузащите непрофильных игроков.

Крал перешел в «Вест Хэм» на правах аренды из «Спартака» 31 августа 2021 года. Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2022-го. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах за лондонскую команду и не отметился результативными действиями.