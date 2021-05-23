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«Арсенал» обыграл «Брайтон», но не пробился в еврокубки

19:56
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«Арсенал» выиграл у «Брайтона» (2:0) в матче 38-го тура чемпионата Англии.

Дубль у победителей сделал Николя Пепе. Несмотря на победу, «канониры» не смогли завоевать путевку в еврокубки. С 61-м очком команда заняла восьмое место. Их обошел «Тоттенхэм» благодаря победе над «Лестером» (4:2). «Шпоры» набрали 62 очка, стали седьмыми и сыграют в Лиге конференций.

«Лидс» в последнем туре обыграл «Вест Бромвич» (3:1) и завершил сезон на девятой позиции. Вылетевший «Шеффилд Юнайтед», который занял последнее место, дома победил «Бернли» (1:0).

Чемпионат Англии. Премьер-лига

38-й тур

«Арсенал» — «Брайтон» — 2:0 (0:0)

Голы: Пепе, 49 (1:0). Пепе, 60 (2:0).

«Арсенал»: Лено, Чемберс, Тирни, Холдинг, Габриэл Магальяйнс, Джака, Партей, Смит-Роу (Сака, 74), Обамеянг (Ляказетт, 79), Эдегор (Мартинелли, 86), Пепе.

«Брайтон»: Санчес, Данк, Берн, Уэбстер, Уайт, Гросс, Биссума, Макаллистер (Альсате, 66), Модер, Джаханбахш (Лаллана, 47), Троссар (Конноли, 46).

Судья: Мосс.

23 мая. Лондон. Стадион «Эмирейтс».

«Лидс» — «Вест Бромвич Альбион» — 3:1 (2:0)

Голы: Родриго, 17 (1:0). К.Филлипс, 42 (2:0). Бэмфорд, 79 — с пенальти (3:0). Робсон-Кану, 90 (3:1).

«Лидс»: Касилья, Купер, Берарди (Стрейк, 69), Даллас, Алиоски, Эйлинг, Пабло Эрнандес (Робертс, 70), К.Филлипс, Родриго (Бэмфорд, 46), Рафинья, Харрисон.

«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Бартли, Таунсенд, Аджайи, Мэйтланд-Найлс (Грант, 83), Ферлонг, О`Ши (Робсон-Кану, 60), Окай Йокушлу, Галлахер, М.Филлипс, Робинсон (Диангана, 61).

Предупреждения: Купер, 1. Галлахер, 23. К.Филлипс, 90.

Судья: Кут.

23 мая. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».

«Шеффилд Юнайтед» — «Бернли» — 1:0 (1:0)

Гол: Макголдрик, 24.

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем, Стивенс, Робинсон, Иган, Болдок, Флек, Норвуд, Осборн (Ягелка, 83), Макголдрик, Джеббисон (Брюстер, 79).

«Бернли»: Норрис, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Данн, Корк, Уэствуд, Браунхил (Выдра, 46), Вуд, Гвюдмундссон (Барнс, 89), Макнейл (Родригес, 70).

Предупреждения: Болдок, 21. Флек, 38. Бэшем, 65. Данн, 88.

Судья: Френд.

23 мая. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Милан

ИТБ1 (1.5)

28%

1.75

1X

21%

1.50

П2

16%

2.70
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 2
Вильярреал 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.60

П1

26%

1.49

ТМ 3.5

18%

1.68
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лестер 2
Тоттенхэм Хотспур 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.50

Ф1 (0)

20%

1.46

X2

15%

1.98

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