«Арсенал» обыграл «Брайтон», но не пробился в еврокубки
«Арсенал» выиграл у «Брайтона» (2:0) в матче 38-го тура чемпионата Англии.
Дубль у победителей сделал Николя Пепе. Несмотря на победу, «канониры» не смогли завоевать путевку в еврокубки. С 61-м очком команда заняла восьмое место. Их обошел «Тоттенхэм» благодаря победе над «Лестером» (4:2). «Шпоры» набрали 62 очка, стали седьмыми и сыграют в Лиге конференций.
«Лидс» в последнем туре обыграл «Вест Бромвич» (3:1) и завершил сезон на девятой позиции. Вылетевший «Шеффилд Юнайтед», который занял последнее место, дома победил «Бернли» (1:0).
Чемпионат Англии. Премьер-лига
38-й тур
«Арсенал» — «Брайтон» — 2:0 (0:0)
Голы: Пепе, 49 (1:0). Пепе, 60 (2:0).
«Арсенал»: Лено, Чемберс, Тирни, Холдинг, Габриэл Магальяйнс, Джака, Партей, Смит-Роу (Сака, 74), Обамеянг (Ляказетт, 79), Эдегор (Мартинелли, 86), Пепе.
«Брайтон»: Санчес, Данк, Берн, Уэбстер, Уайт, Гросс, Биссума, Макаллистер (Альсате, 66), Модер, Джаханбахш (Лаллана, 47), Троссар (Конноли, 46).
Судья: Мосс.
23 мая. Лондон. Стадион «Эмирейтс».
«Лидс» — «Вест Бромвич Альбион» — 3:1 (2:0)
Голы: Родриго, 17 (1:0). К.Филлипс, 42 (2:0). Бэмфорд, 79 — с пенальти (3:0). Робсон-Кану, 90 (3:1).
«Лидс»: Касилья, Купер, Берарди (Стрейк, 69), Даллас, Алиоски, Эйлинг, Пабло Эрнандес (Робертс, 70), К.Филлипс, Родриго (Бэмфорд, 46), Рафинья, Харрисон.
«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Бартли, Таунсенд, Аджайи, Мэйтланд-Найлс (Грант, 83), Ферлонг, О`Ши (Робсон-Кану, 60), Окай Йокушлу, Галлахер, М.Филлипс, Робинсон (Диангана, 61).
Предупреждения: Купер, 1. Галлахер, 23. К.Филлипс, 90.
Судья: Кут.
23 мая. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».
«Шеффилд Юнайтед» — «Бернли» — 1:0 (1:0)
Гол: Макголдрик, 24.
«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем, Стивенс, Робинсон, Иган, Болдок, Флек, Норвуд, Осборн (Ягелка, 83), Макголдрик, Джеббисон (Брюстер, 79).
«Бернли»: Норрис, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Данн, Корк, Уэствуд, Браунхил (Выдра, 46), Вуд, Гвюдмундссон (Барнс, 89), Макнейл (Родригес, 70).
Предупреждения: Болдок, 21. Флек, 38. Бэшем, 65. Данн, 88.
Судья: Френд.
23 мая. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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