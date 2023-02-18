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«Арсенал» в добавленное ко второму тайму время вырвал победу у «Астон Виллы»

Иван Шитик
Корреспондент
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18 февраля. «Астон Вилла» — «Арсенал» — 2:4.
Фото Reuters

«Арсенал» на выезде вырвал победу в матче 24-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» — 4:2.

Бирмингемцы дважды по ходу первого тайма выходили вперед. Сначала отличился нападающий Олли Уоткинс, затем — Филиппе Коутинью.

Между этими голами успел отличиться форвард лондонцев Букайо Сака. А во втором тайме дебютный гол в АПЛ забил защитник Александр Зинченко.

А уже на третьей добавленной минуте лондонцы забили победный мяч. Автогол был записан на голкипера бирмингемцев Эмилиано Мартинеса.

Точку в матче на 8-й добавленной минуте поставил нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли.

«Канониры» одержали первую победу в последних четырех матчах в АПЛ. Команда набрала 54 очка и вернулась на первое место, опережая на 3 балла идущий вторым «Манчестер Сити».

«Астон Вилла» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице (28 очков).

Англия. Премьер-лига. 24-й тур
18 февр, 15:30. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
2:4
Арсенал

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2022-2023/
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Астон Вилла
6
6
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 23 17 3 3 51-23 54
2
 Ман. Сити 23 16 3 4 59-23 51
3
 МЮ 23 14 4 5 38-28 46
4
 Ньюкасл 22 10 11 1 35-13 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 21 10 5 6 39-28 35
7
 Фулхэм 23 10 5 8 34-30 35
8
 Брентфорд 22 8 10 4 36-29 34
9
 Челси 22 8 7 7 23-22 31
10
 Ливерпуль 21 9 5 7 36-28 32
11
 Астон Вилла 23 8 4 11 28-38 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 7 9 20-30 25
13
 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
14
 Нот. Форест 22 6 6 10 17-37 24
15
 Вулверхэмптон 22 6 5 11 17-31 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 22 4 7 11 28-38 19
18
 Эвертон 22 4 6 12 16-30 18
19
 Борнмут 22 4 6 12 20-44 18
20
 Саутгемптон 22 4 3 15 18-40 15
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18.02 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 2 : 4
18.02 18:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 - : -
18.02 18:00
Брайтон – Фулхэм
 - : -
18.02 18:00
Челси – Саутгемптон
 - : -
18.02 18:00
Эвертон – Лидс
 - : -
18.02 18:00
Нот. Форест – Ман. Сити
 - : -
18.02 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
 - : -
18.02 20:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
19.02 17:00
МЮ – Лестер
 - : -
19.02 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
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Манчестер Сити

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Брентфорд

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П
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Манчестер Сити

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Букайо Сака

Арсенал

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Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

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И К Ж
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