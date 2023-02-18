«Ньюкасл» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Рабьо

«Ньюкасл» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Адриену Рабьо, сообщает Fichajes.

Рабьо, чей контракт истекает в следующем сезоне, еще не подписал новый контракт с клубом и, вероятно, покинет команду из Турина в качестве свободного агента в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что предложение клуба серии А значительно ниже, чем зарплата в 10 миллионов евро за сезон, которую требует французский футболист. В «Ювентусе» сказали агенту игрока, что могут предложить ему нынешнюю зарплату в 7 миллионов евро еще на два сезона.

В текущем сезоне 27-летний Рабьо в составе «Ювентуса» провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал две голевые передачи.