Аспиликуэта поделился эмоциями от продления контракта с «Челси»

Защитник Сесар Аспиликуэта прокомментировал продление контракта с «Челси».

В четверг, 4 августа, лондонский клуб объявил о подписании нового соглашения с 32-летним испанцем на два года.

«Я хотел бы поблагодарить мистера Тодда и мистера Бехдада за то, что они дали мне возможность продолжить свое путешествие в этом удивительном клубе, — приводит слова Аспиликуэты официальный сайт «аристократов». — Я с нетерпением жду продолжения нашего приключения. Я действительно очень горд и надеюсь, что мы сможем разделить вместе много хороших воспоминаний».

В прошедшем сезоне защитник сыграл в 47 матчах во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.