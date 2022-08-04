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Аспиликуэта поделился эмоциями от продления контракта с «Челси»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сесар Аспиликуэта.

Защитник Сесар Аспиликуэта прокомментировал продление контракта с «Челси».

В четверг, 4 августа, лондонский клуб объявил о подписании нового соглашения с 32-летним испанцем на два года.

«Я хотел бы поблагодарить мистера Тодда и мистера Бехдада за то, что они дали мне возможность продолжить свое путешествие в этом удивительном клубе, — приводит слова Аспиликуэты официальный сайт «аристократов». — Я с нетерпением жду продолжения нашего приключения. Я действительно очень горд и надеюсь, что мы сможем разделить вместе много хороших воспоминаний».

В прошедшем сезоне защитник сыграл в 47 матчах во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Источник: https://www.chelseafc.com/en/news/article/azpilicueta-commits-to-chelsea
Сесар Аспиликуэта
Футбол
ФК Челси
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Аспиликуэта продлил контракт с «Челси»
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