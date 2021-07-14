Артета заявил, что Смит-Роу не покинет «Арсенал» этим летом
07:46
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что полузащитник Эмиль Смит-Роу не покинет команду этим летом.
«Смит-Роу останется в клубе, без вопросов. Уверен на 100 процентов. Предложение «Астон Виллы»? Без комментариев», — приводит The Athletic слова Артеты.
В сезоне-2020/21 Смит-Роу провел 33 матча за «Арсенал» во всех турнирах, на его счету 4 гола и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает 20-летнего англичанина в 18 миллионов евро. 16 июня сообщалось, что «Арсенал» отказался продавать футболиста «Астон Вилле».
Дополнительная информация:
https://theathletic.com/news/emile-smith-rowe-arsenal-mikel-arteta/URwXFtFbCzKw
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