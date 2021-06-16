Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Арсенал» отклонил предложение «Астон Виллы» по Смит-Роу

23:15
Теги:

«Астон Вилла» заинтересована в подписании атакующего полузащитника «Арсенала» Эмиля Смит-Роу, сообщает Sky Sports.

Бирмингемцы сделали предложение по 20-летнему англичанину в размере 25 миллионов фунтов стерлингов, однако «канониры» его отклонили.

Клуб из Северного Лондона рассчитывает на Смит-Роу в будущем и ведет переговоры о продлении контракта, рассчитанного до лета 2023 года.

В минувшем сезоне Эмиль Смит-Роу провел в футболке «Арсенала» 20 поединков в рамках АПЛ, в которых он забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Бельгия — фаворит, Россия — середняк? Все — об участниках Евро-2020
В Германии удивились словам посла Украины о жертвах Второй мировой
Зудина заступилась за Бузову после спектакля во МХАТе
В Дагестане разрушили уникальный памятник возрастом более 5 тысяч лет

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд