«Арсенал» отклонил предложение «Астон Виллы» по Смит-Роу

«Астон Вилла» заинтересована в подписании атакующего полузащитника «Арсенала» Эмиля Смит-Роу, сообщает Sky Sports.

Бирмингемцы сделали предложение по 20-летнему англичанину в размере 25 миллионов фунтов стерлингов, однако «канониры» его отклонили.

Клуб из Северного Лондона рассчитывает на Смит-Роу в будущем и ведет переговоры о продлении контракта, рассчитанного до лета 2023 года.

В минувшем сезоне Эмиль Смит-Роу провел в футболке «Арсенала» 20 поединков в рамках АПЛ, в которых он забил два гола и отдал четыре результативные передачи.