«Эвертон» попытается подписать защитника «Наполи» Кулибали

«Эвертон» интересуется защитником «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в футболисте заинтересован новый главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес, который был инициатором перехода игрока в «Наполи» во время работы в клубе в 2014 году. Сообщается, что 30-летний сенегалец может обойтись английскому клубу в 50-60 миллионов евро.

#Everton are still interested in Kalidou #Koulibaly. Rafa #Benitez loves him: it was really the spanish coach, who wanted KK to Napoli in 2014. #Napoli could sell the centre-back for a bid around € 50-60M. #transfers #EFC https://t.co/9DkzuDASgl — Nicol? Schira (@NicoSchira) July 13, 2021

В сезоне-2020/21 Кулибали провел 37 матчей за «Наполи», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 48 миллионов евро.