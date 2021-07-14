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«Эвертон» попытается подписать защитника «Наполи» Кулибали

08:25
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«Эвертон» интересуется защитником «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в футболисте заинтересован новый главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес, который был инициатором перехода игрока в «Наполи» во время работы в клубе в 2014 году. Сообщается, что 30-летний сенегалец может обойтись английскому клубу в 50-60 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Кулибали провел 37 матчей за «Наполи», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 48 миллионов евро.

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Иван Торопцев все материалы автора

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