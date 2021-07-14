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«Вулверхэмптон» требует от «Арсенала» 35 миллионов фунтов за Невеша

07:25
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«Арсенал» ведет переговоры по покупке полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша, сообщает The Sun.

По информации источника, «волки» требуют за 24-летнего португальца 35 миллионов фунтов, что является препятствием для «канониров». Агент футболиста Жорже Мендеш ведет переговоры с руководством «Вулверхэмптона» насчет как можно более скорого завершения сделки.

В сезоне-2020/21 Невеш провел 40 матчей за «Вулверхэмптон», на его счету 5 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40,5 миллиона фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/football/15581522/arsenal-ruben-neves-transfer-jorge-mendes-edu/?utm_medium=Social&utm_campaign=sunfootballtwitter&utm_source=Twitter#Echobox=1626188641

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Иван Торопцев все материалы автора

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