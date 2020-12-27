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Артета рад, что «Арсенал» прервал серию неудач

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Челси» (3:1) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

«Результат — самое главное. Нам была нужна эта победа. Результаты в последние два месяца были разочаровывающими. Футболисты страдали, болельщики страдали. Эта победа — поворотный момент для «Арсенала». Я знаю, что мои футболисты могут играть на высоком уровне», — приводит Sky Sports слова Артеты.

«Арсенал» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ с 17 очками. Предыдущую победу в чемпионате «канониры» одержали практически два месяца назад — 1 ноября команда Артеты обыграла «Манчестер Юнайтед» (1:0).

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