Артета: «Сака продолжает расти год за годом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал прогресс полузащитника Букайо Сака.

«Сака продолжает расти год за годом. Он добивается новых целей и старается им соответствовать. Букайо очень голоден и имеет большое желание учиться», — сказал Артета на пресс-конференции.

В 1-м туре АПЛ с «Ноттингемом» 21-летний футболист отметился голом.