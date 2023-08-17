Холанн, Кейн, де Брюйне, Сака, Эдегор и Стоунс номинированы на приз игроку сезона в АПЛ от PFA

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) назвала номинантов на приз лучшему игроку сезона в АПЛ.

На награду претендуют Эрлинн Холанн, Кевин де Брейне и Джон Стоунс (все — «Манчестер Сити»), Мартин Эдегор, Букайо Сака (оба — «Арсенал») и Харри Кейн («Тоттенхэм», перешел в «Баварию»).

В 2022 году форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах был признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии PFA.