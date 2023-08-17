«Манчестер Сити» не готов платить «Вест Хэму» 100 миллионов евро за Пакета

«Манчестер Сити» ведет переговоры с «Вест Хэмом» по трансферу полузащитника Лукаса Пакета, сообщает The Telegraph.

По данным источника, клуб готов отпустит игрока в Манчестер за, примерно, 100 миллионов евро. «Горожане» не готовы платить такую сумму за бразильца. Они намерены договориться о меньшей цене.

В прошлом сезоне чемпионата Англии хавбек сыграл 28 матчей, забив 4 гола и сделав 3 ассиста.