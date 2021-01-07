Артета подтвердил интерес «Арсенала» к защитнику «Герты»
13:36
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, что клуб заинтересован в защитнике «Герты» Омаре Рекике. По его словам, это очень талантливый футболист.
«Это молодой и талантливый футболист, за которым мы следили некоторое время. Мы верим, что у него успешное будущее», — приводит слова Артеты Mirror.
19-летний Рекик выступает за вторую команду «Герты» и может перейти в «Арсенал» этой зимой. В бундеслиге он не провел ни одного матча.
«Арсенал» занимает 11-е место в турнирной таблице премьер-лиги.
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