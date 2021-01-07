Артета подтвердил интерес «Арсенала» к защитнику «Герты»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, что клуб заинтересован в защитнике «Герты» Омаре Рекике. По его словам, это очень талантливый футболист.

«Это молодой и талантливый футболист, за которым мы следили некоторое время. Мы верим, что у него успешное будущее», — приводит слова Артеты Mirror.

19-летний Рекик выступает за вторую команду «Герты» и может перейти в «Арсенал» этой зимой. В бундеслиге он не провел ни одного матча.

«Арсенал» занимает 11-е место в турнирной таблице премьер-лиги.