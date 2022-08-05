Артета объяснил, почему Эдегор стал капитаном «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета объяснил, почему полузащитник Мартин Эдегор был назначен капитаном команды.

«Мартин тренируется с нами уже 18 месяцев и, на мой взгляд, является игроком, идеально представляющим ценности этого футбольного клуба. Его уважают все в команде, им восхищается весь персонал, у него есть опыт, несмотря на то, что ему 23 года, он был капитаном в сборной. У него есть страсть к игре, которую он показывает каждый божий день. Так что я очень рад, что у меня есть такой человек, как он. Ему нравится эта ответственность, и ему понадобится поддержка, но, безусловно, для него это тоже очень важно», — цитирует пресс-служба клуба Артету.

В пятницу, 5 августа, «Арсенал» в 1-м туре чемпионата Англии сыграет против «Кристал Пэлас». Начало встречи — 22.00 по московскому времени.