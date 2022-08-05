Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 03:39

Артета объяснил, почему Эдегор стал капитаном «Арсенала»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Мартин Эдегор.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета объяснил, почему полузащитник Мартин Эдегор был назначен капитаном команды.

«Мартин тренируется с нами уже 18 месяцев и, на мой взгляд, является игроком, идеально представляющим ценности этого футбольного клуба. Его уважают все в команде, им восхищается весь персонал, у него есть опыт, несмотря на то, что ему 23 года, он был капитаном в сборной. У него есть страсть к игре, которую он показывает каждый божий день. Так что я очень рад, что у меня есть такой человек, как он. Ему нравится эта ответственность, и ему понадобится поддержка, но, безусловно, для него это тоже очень важно», — цитирует пресс-служба клуба Артету.

В пятницу, 5 августа, «Арсенал» в 1-м туре чемпионата Англии сыграет против «Кристал Пэлас». Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Мартин Эдегор
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как снять боль в пояснице в домашних условиях?
«Ну, и кто я, если не русский»? Депутат Монсон — о паспортах США и ЛНР, иконе для мамы и последнем бое в ММА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Брайтона» Кукурелья прибыл в Лондон для прохождения медосмотра перед переходом в «Челси»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости