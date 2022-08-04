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Защитник «Брайтона» Кукурелья прибыл в Лондон для прохождения медосмотра перед переходом в «Челси»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник «Брайтона» Марк Кукурелья прибыл в Лондон, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летний испанец проходит медицинское обследование перед переходом в «Челси».

Отмечается, что после медосмотра клубы подпишут необходимые документы и закроют сделку.

В прошедшем сезоне Кукуррелья забил один мяч и отдал две результативные передачи в 39 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://twitter.com/fabrizioromano/status/1555257433207050242
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