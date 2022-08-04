Защитник «Брайтона» Кукурелья прибыл в Лондон для прохождения медосмотра перед переходом в «Челси»
Защитник «Брайтона» Марк Кукурелья прибыл в Лондон, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, 24-летний испанец проходит медицинское обследование перед переходом в «Челси».
Отмечается, что после медосмотра клубы подпишут необходимые документы и закроют сделку.
В прошедшем сезоне Кукуррелья забил один мяч и отдал две результативные передачи в 39 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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3
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|0
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|0
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4
|Тоттенхэм
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|Арсенал
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9
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|0
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|0
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|0
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|0
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13
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|0
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|0
|0-0
|0
|
14
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
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|0
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
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|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
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