Защитник «Брайтона» Кукурелья прибыл в Лондон для прохождения медосмотра перед переходом в «Челси»

Защитник «Брайтона» Марк Кукурелья прибыл в Лондон, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летний испанец проходит медицинское обследование перед переходом в «Челси».

Отмечается, что после медосмотра клубы подпишут необходимые документы и закроют сделку.

В прошедшем сезоне Кукуррелья забил один мяч и отдал две результативные передачи в 39 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.