Артета хочет видеть «Арсенал» на вершине таблицы АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета перед матчем 1-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» отметил, что хочет видеть команду на вершине таблицы.

«Это здорово, что люди взволнованы. Но в премьер-лиге всегда царит большой ажиотаж, потому что многие клубы проделали большую работу, становясь все сильнее и сильнее. Конкуренция действительно большая, но мы сосредоточены на том, что можем и хотим сделать. Мы хотим быть на вершине таблицы.

Вспоминая давление, которое я испытывал в прошлом сезоне, после одной игры не думаю, что оно будет больше! В конце концов, люди не хотят смотреть на контекст, они просто смотрят на результат. Нас будут судить по тому, выиграем мы матчи или нет, все просто», — цитирует пресс-служба клуба Артету.