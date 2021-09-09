Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Артета — об «Арсенале»: «Нужно добиваться результата, и мы готовы к этому»

21:34
Теги:

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о ситуации в клубе.

«Мы пытались объяснить суть проекта, те решения, которые мы приняли за последние несколько месяцев, во время трансферного окна.

Мы все пытаемся построить этот проект, очевидно, под руководством владельцев. Верим в этот проект, и мы должны его реализовать. Мы все берем на себя ответственность, потому что все участвовали в принятии решения. Теперь должны заставить проект работать.

Сложность футбола в том, что есть желание построить долгосрочный проект с немедленными результатами. И мы должны принять это, потому что в футболе нет другого пути. Нужно добиваться результата, и мы готовы к этому», — приводит слова Артеты Sky Sports.

В сезоне-2021/22 «Арсенал» еще не смог набрать ни одного очка.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11670/12402738/mikel-arteta-arsenal-must-reset-after-disappointing-start-to-premier-league-season

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Месяц назад он стартовал на Олимпиаде, а теперь бежал в Россию из объятого ужасом Кабула
Как выглядит могила Бориса Краснова — видео
80 тел со связанными руками нашли на строительной площадке в Британии
Песков назвал неофициальные версии гибели Зиничева кощунственными
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
1
Офсайд