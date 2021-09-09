Артета — об «Арсенале»: «Нужно добиваться результата, и мы готовы к этому»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о ситуации в клубе.
«Мы пытались объяснить суть проекта, те решения, которые мы приняли за последние несколько месяцев, во время трансферного окна.
Мы все пытаемся построить этот проект, очевидно, под руководством владельцев. Верим в этот проект, и мы должны его реализовать. Мы все берем на себя ответственность, потому что все участвовали в принятии решения. Теперь должны заставить проект работать.
Сложность футбола в том, что есть желание построить долгосрочный проект с немедленными результатами. И мы должны принять это, потому что в футболе нет другого пути. Нужно добиваться результата, и мы готовы к этому», — приводит слова Артеты Sky Sports.
В сезоне-2021/22 «Арсенал» еще не смог набрать ни одного очка.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11670/12402738/mikel-arteta-arsenal-must-reset-after-disappointing-start-to-premier-league-season
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