Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о ситуации в клубе.

«Мы пытались объяснить суть проекта, те решения, которые мы приняли за последние несколько месяцев, во время трансферного окна.

Мы все пытаемся построить этот проект, очевидно, под руководством владельцев. Верим в этот проект, и мы должны его реализовать. Мы все берем на себя ответственность, потому что все участвовали в принятии решения. Теперь должны заставить проект работать.

Сложность футбола в том, что есть желание построить долгосрочный проект с немедленными результатами. И мы должны принять это, потому что в футболе нет другого пути. Нужно добиваться результата, и мы готовы к этому», — приводит слова Артеты Sky Sports.

В сезоне-2021/22 «Арсенал» еще не смог набрать ни одного очка.