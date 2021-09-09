«Он дома». Криштиану Роналду вернулся на «Олд Траффорд»

Официальный Twitter «Манчестер Юнайтед» опубликовал видео с форвардом команды Криштиану Роналду. В ролике показано, как португалец прибыл на «Олд Траффорд» — домашний стадион команды.

«Он дома», — говорится в сообщении.

36-летний португалец перешел в «МЮ» из «Ювентуса». Ранее он выступал за команду с 2003 по 2009 год.