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«Он дома». Криштиану Роналду вернулся на «Олд Траффорд»

19:30
Криштиану Роналду на тренировке. Фото Twitter
Криштиану Роналду на тренировке. Фото Twitter
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Официальный Twitter «Манчестер Юнайтед» опубликовал видео с форвардом команды Криштиану Роналду. В ролике показано, как португалец прибыл на «Олд Траффорд» — домашний стадион команды.

«Он дома», — говорится в сообщении.

36-летний португалец перешел в «МЮ» из «Ювентуса». Ранее он выступал за команду с 2003 по 2009 год.

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Михаил Скрыль все материалы автора

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