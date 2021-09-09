«Он дома». Криштиану Роналду вернулся на «Олд Траффорд»
19:30
Официальный Twitter «Манчестер Юнайтед» опубликовал видео с форвардом команды Криштиану Роналду. В ролике показано, как португалец прибыл на «Олд Траффорд» — домашний стадион команды.
He's ...— Manchester United (@ManUtd) September 9, 2021
?? @Cristiano
#MUFC | #HereWeBelong pic.twitter.com/PyHUw8q9yy
«Он дома», — говорится в сообщении.
36-летний португалец перешел в «МЮ» из «Ювентуса». Ранее он выступал за команду с 2003 по 2009 год.
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