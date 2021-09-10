Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт поделился мнением о нападающем Криштиану Роналду, который перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

«Хорошо, что он вернулся. Криштиану будет требовать многого от партнеров по команде, но это же сделает их лучше. Думаю, он будет играть до 42 лет. Он всегда будет в хорошей форме и на более высоком уровне по сравнению со многими молодыми игроками», — приводит слова Болта BBC Sport.

31 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании двухлетнего контракта с Роналду. Он уже выступал за команду в период с 2003 по 2009 год.