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Усэйн Болт — о Роналду: «Думаю, он будет играть до 42 лет»

00:39
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Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт поделился мнением о нападающем Криштиану Роналду, который перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

«Хорошо, что он вернулся. Криштиану будет требовать многого от партнеров по команде, но это же сделает их лучше. Думаю, он будет играть до 42 лет. Он всегда будет в хорошей форме и на более высоком уровне по сравнению со многими молодыми игроками», — приводит слова Болта BBC Sport.

31 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании двухлетнего контракта с Роналду. Он уже выступал за команду в период с 2003 по 2009 год.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/athletics/58493570

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Екатерина Савостина все материалы автора

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