Артета: «Нам нужно убедиться, что здоровье Обамеянга находится в наилучшем состоянии»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о перспективах нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

«Он заразился коронавирусом, и тогда национальная команда решила вернуть его в Лондон. Будет ли Обамеянг снова играть за «Арсенал»? Нам нужно убедиться, что здоровье игрока находится в наилучшем состоянии, а затем мы посмотрим, что произойдет», — приводит слова Артеты журналист Крис Уайтли в Twitter.

Нападающий «Арсенала» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг накануне был исключен из состава национальной команды и вернулся в Лондон прямиком с Кубка африканских наций.

По официальной информации, у габонского форварда выявили проблемы с сердцем после того, как он переболел коронавирусом.