«Арсенал» заплатил Обамеянгу 7 миллионов фунтов за расторжение контракта
Стали известны финансовые условия, на которых нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг покинул «Арсенал», информирует The Times.
Лондонский клуб выплатил форварду почти 7 миллионов фунтов стерлингов, чтобы разорвать с ним контракт, который действовал до лета 2023 года. По этому соглашению Обамеянг получал 350 тысяч фунтов в неделю.
2 февраля было официально объявлено, что 32-летний габонец подписал контракт с «Барселоной». Ради перехода в каталонский клуб Обамеянг пошел на значительное понижение зарплаты.
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|
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|58-19
|48
|
3
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|24
|13
|8
|3
|48-18
|47
|
4
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|6
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|38
|
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|11
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|8
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|37
|
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|
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|
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|
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|7
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|25
|
13
|Кр. Пэлас
|22
|5
|9
|8
|31-34
|24
|
14
|Брентфорд
|23
|6
|5
|12
|26-38
|23
|
15
|Лидс
|21
|5
|7
|9
|24-40
|22
|
16
|Эвертон
|20
|5
|4
|11
|24-35
|19
|
17
|Норвич
|22
|4
|4
|14
|13-45
|16
|
18
|Ньюкасл
|21
|2
|9
|10
|21-43
|15
|
19
|Уотфорд
|20
|4
|2
|14
|23-40
|14
|
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|Бернли
|18
|1
|9
|8
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38 тур
|14.12
|22:45
|
Норвич – Астон Вилла
|0 : 2
|14.12
|23:00
|
Ман. Сити – Лидс
|7 : 0
|15.12
|22:30
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|0 : 1
|15.12
|22:30
|
Кр. Пэлас – Саутгемптон
|2 : 2
|15.12
|23:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|2 : 0
|16.12
|22:45
|
Челси – Эвертон
|1 : 1
|16.12
|23:00
|
Ливерпуль – Ньюкасл
|3 : 1
|19.01
|22:30
|
Лестер – Тоттенхэм
|2 : 3
|19.01
|23:00
|
Брентфорд – МЮ
|1 : 3
|5.02
|21:00
|
Бернли – Уотфорд
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ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|10
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|19
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
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|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
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