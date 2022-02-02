«Арсенал» заплатил Обамеянгу 7 миллионов фунтов за расторжение контракта

Стали известны финансовые условия, на которых нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг покинул «Арсенал», информирует The Times.

Лондонский клуб выплатил форварду почти 7 миллионов фунтов стерлингов, чтобы разорвать с ним контракт, который действовал до лета 2023 года. По этому соглашению Обамеянг получал 350 тысяч фунтов в неделю.

2 февраля было официально объявлено, что 32-летний габонец подписал контракт с «Барселоной». Ради перехода в каталонский клуб Обамеянг пошел на значительное понижение зарплаты.