«Манчестер Сити» предложил новый контракт Бернарду Силве

«Манчестер Сити» предложил новый контракт полузащитнику Бернарду Силве, сообщает The Times. Стороны уже ведут переговоры.

Действующее соглашение 27-летнего португальца с «Манчестер Сити» рассчитано до июня 2025 года. Однако «горожане» готовы улучшить условия его контракта и заключить новое долгосрочное соглашение.

В этом сезоне Силва провел 29 матчей во всех турнирах за «Сити». На его счету 8 голов и 2 результативные передачи.