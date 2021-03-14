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«Тоттенхэм» в меньшинстве уступил «Арсеналу». Ламела забил гол рабоной, а потом удалился

21:24
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«Арсенал» одержал волевую победу в матче 28-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма». «Канониры» одолели «шпор» со счетом 2:1.

«Тоттенхэм» открыл счет в матче: шикарный гол рабоной забил Эрик Ламела.

В конце первого тайма Мартин Эдегор забил первый гол за «Арсенал» и выровнял положение.

Во второй половине Александр Ляказетт уже вывел «пушкарей» вперед. А Ламела получал две желтые карточки меньше чем за 10 минут и был удален с поля.

28-й тур

«Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:1 (1:1)

Голы: Ламела, 33 (0:1). Эдегор, 44 (1:1). Ляказетт, 64 — с пенальти (2:1).

«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Седрик Суариш, Тирни, Габриэл Магальяйнс, Джака, Партей, Смит-Роу (Виллиан, 78), Сака (Пепе, 46), Ляказетт (Эль-Нени, 88), Эдегор.

«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Доэрти, Санчес, Регилон, Хейбьерг, Ндомбеле (Алли, 62), Бэйл (Сиссоко, 57), Сон Хын Мин (Ламела, 19), Лукас Моура, Кейн.

Предупреждения: Регилон, 40. Санчес, 63. Ламела, 69. Джака, 82.

Удаление: Ламела, 76.

Судья: Оливер (Англия).

14 марта. Лондон. Стадион «Эмирейтс».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

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