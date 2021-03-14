«Тоттенхэм» в меньшинстве уступил «Арсеналу». Ламела забил гол рабоной, а потом удалился
«Арсенал» одержал волевую победу в матче 28-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма». «Канониры» одолели «шпор» со счетом 2:1.
«Тоттенхэм» открыл счет в матче: шикарный гол рабоной забил Эрик Ламела.
В конце первого тайма Мартин Эдегор забил первый гол за «Арсенал» и выровнял положение.
Во второй половине Александр Ляказетт уже вывел «пушкарей» вперед. А Ламела получал две желтые карточки меньше чем за 10 минут и был удален с поля.
28-й тур
«Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:1 (1:1)
Голы: Ламела, 33 (0:1). Эдегор, 44 (1:1). Ляказетт, 64 — с пенальти (2:1).
«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Седрик Суариш, Тирни, Габриэл Магальяйнс, Джака, Партей, Смит-Роу (Виллиан, 78), Сака (Пепе, 46), Ляказетт (Эль-Нени, 88), Эдегор.
«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Доэрти, Санчес, Регилон, Хейбьерг, Ндомбеле (Алли, 62), Бэйл (Сиссоко, 57), Сон Хын Мин (Ламела, 19), Лукас Моура, Кейн.
Предупреждения: Регилон, 40. Санчес, 63. Ламела, 69. Джака, 82.
Удаление: Ламела, 76.
Судья: Оливер (Англия).
14 марта. Лондон. Стадион «Эмирейтс».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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