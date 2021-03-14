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Моуринью: «Судьи же не дают интервью после матчей? Какая жалость»

22:17
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью посетовал на судейство после завершения матча 28-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (1:2).

«Судьи же не дают интервью после матчей? Какая жалость», — приводит слова португальца ESPN.

«Шпоры» заканчивали матч в меньшинстве после удаления Эрика Ламелы.

После данной игры «Арсенал» с 41 очком идет 10-м в турнирной таблице АПЛ. У «Тоттенхэма» 45 очков и 7-я позиция.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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