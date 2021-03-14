Моуринью: «Судьи же не дают интервью после матчей? Какая жалость»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью посетовал на судейство после завершения матча 28-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (1:2).
«Судьи же не дают интервью после матчей? Какая жалость», — приводит слова португальца ESPN.
«Шпоры» заканчивали матч в меньшинстве после удаления Эрика Ламелы.
После данной игры «Арсенал» с 41 очком идет 10-м в турнирной таблице АПЛ. У «Тоттенхэма» 45 очков и 7-я позиция.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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