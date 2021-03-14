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Сон Хын Мин получил травму в игре с «Арсеналом»

20:39
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Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин получил травму в матче 28-го тура чемпионата Англии против «Арсенала».

На 19-й минуте форвард «шпор» был заменен на Эрика Ламелу. Кореец получил повреждение задней поверхности левого бедра.

В текущем сезоне АПЛ Сон Хын Мин забил 13 мячей и сделал 9 голевых передач.

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