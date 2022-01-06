Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Арсенал» сообщил о переносе матча с «Бернли»

19:01
Теги:

Матч 23-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Бернли» перенесли, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Ранее из-за вспышки коронавируса у мерсисайдцев был перенесен полуфинальный матч Кубка английской лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем». Теперь первая игра состоится 13 января, а вторая — 20 января.

По этой причине встречу с «Бернли» перенесли с 22 на 23 января. Начало — в 17:00 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Приходил с сигаретой на тренировки. Подробности боя между Паниным и Пресняковым
Очевидцы сообщили об убитых во время стрельбы в центре Алма-Аты
1
1
Реклама