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АПЛ объявила имена кандидатов на звание лучшего игрока по итогам декабря

17:55
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Пресс-служба АПЛ объявила имена кандидатов на звание лучшего игрока по итогам декабря.

На награду претендуют Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Габриел Мартинелли («Арсенал»), Мэйсон Маунт («Челси»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм») и Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).

В ноябре лучшим игроком был признан защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/premierleague/status/1479052627216265216

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Карен Саркисян все материалы автора

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