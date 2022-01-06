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Джеррард прокомментировал информацию о возможном переходе Коутиньо в «Астон Виллу»

19:39
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Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард поделился мнением о возможном переходе в команду полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

«Ценю то, что его связывают с «Астон Виллой», но в АПЛ и Европе есть еще пять клубов, о которых говорят в контексте этого трансфера.

Я понимаю это — ведь речь идет о футболисте мирового уровня», — приводит слова Джеррарда BarcaTimes в Twitter.

5 января появилась информация, что «Астон Вилла» ведет переговоры об аренде Коутиньо до конца сезона-2021/22.

В текущем сезоне 29-летний бразилец провел 16 матчей за команду во всех турнирах и забил 2 гола. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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