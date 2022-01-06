Джеррард прокомментировал информацию о возможном переходе Коутиньо в «Астон Виллу»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард поделился мнением о возможном переходе в команду полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

«Ценю то, что его связывают с «Астон Виллой», но в АПЛ и Европе есть еще пять клубов, о которых говорят в контексте этого трансфера.

Я понимаю это — ведь речь идет о футболисте мирового уровня», — приводит слова Джеррарда BarcaTimes в Twitter.

??[@AVFCOfficial] | Steven Gerrard on Coutinho rumours: “I appreciate that his name is linked with Aston Villa, but there are also 5 other clubs in the EPL and across Europe who are linked with him. I can understand because we are talking about an world-class player.” #fcblive pic.twitter.com/uNdMso78uK — Bar?aTimes (@BarcaTimes) January 6, 2022

5 января появилась информация, что «Астон Вилла» ведет переговоры об аренде Коутиньо до конца сезона-2021/22.

В текущем сезоне 29-летний бразилец провел 16 матчей за команду во всех турнирах и забил 2 гола. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.