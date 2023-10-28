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Сегодня, 19:00

Хет-трик Нкетии принес «Арсеналу» победу над «Шеффилдом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Эдвард Нкетиа.
Фото Reuters

«Арсенал» разгромил «Шеффилд» в матче 10-го тура чемпионата Англии — 5:0. Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс».

За лондонцев хет-трик оформил нападающий Эдвард Нкетиа, который забил на 28-й, 50-й и 58-й минутах. Еще по одину голу на счету Фабиу Виейры (88-я) и Такэхиро Томиясу (90+6-я).

«Арсенал» набрал 24 очка и находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ. У команды пока ни одного поражения. «Шеффилд» занимает 20-ю строчку (1 очко) и пока идет без побед в чемпионате страны.

Англия. Премьер-лига. 10-й тур
28 окт, 17:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
5:0
Шеффилд Юнайтед
Англия. Премьер-лига. 10-й тур
28 окт, 17:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
2:1
Бернли

Источник: Таблица АПЛ
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бернли
ФК Борнмут
ФК Шеффилд Юнайтед
1
0
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«Челси» проиграл «Брентфорду» в матче АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 10 8 2 0 22-9 26
2
 Арсенал 10 7 3 0 23-8 24
3
 Ман. Сити 9 7 0 2 19-7 21
4
 Ливерпуль 9 6 2 1 20-9 20
5
 Астон Вилла 9 6 1 2 23-13 19
6
 Ньюкасл 9 5 1 3 24-9 16
7
 Брайтон 9 5 1 3 22-18 16
8
 МЮ 9 5 0 4 11-13 15
9
 Вест Хэм 9 4 2 3 16-16 14
10
 Брентфорд 10 3 4 3 16-12 13
11
 Челси 10 3 3 4 13-11 12
12
 Кр. Пэлас 10 3 3 4 8-13 12
13
 Вулверхэмптон 9 3 2 4 11-15 11
14
 Фулхэм 9 3 2 4 8-15 11
15
 Нот. Форест 9 2 4 3 10-12 10
16
 Эвертон 9 2 1 6 9-14 7
17
 Борнмут 10 1 3 6 8-21 6
18
 Лутон Таун 9 1 2 6 8-17 5
19
 Бернли 10 1 1 8 8-25 4
20
 Шеффилд Юн. 10 0 1 9 7-29 1
Результаты / календарь
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27.10 22:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 1 : 2
28.10 14:30
Челси – Брентфорд
 0 : 2
28.10 17:00
Арсенал – Шеффилд Юн.
 5 : 0
28.10 17:00
Борнмут – Бернли
 2 : 1
28.10 19:30
Вулверхэмптон – Ньюкасл
 - : -
29.10 16:00
Вест Хэм – Эвертон
 - : -
29.10 17:00
Астон Вилла – Лутон Таун
 - : -
29.10 17:00
Брайтон – Фулхэм
 - : -
29.10 17:00
Ливерпуль – Нот. Форест
 - : -
29.10 18:30
МЮ – Ман. Сити
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 9
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 6
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 5
И К Ж
Родри

Родри

Манчестер Сити

 7 1 3
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 9 1 3
Кертис Джонс

Кертис Джонс

Ливерпуль

 5 1 1
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