«Арсенал» проявляет интерес к Диего Косте

«Арсенал» проявляет интерес к нападающему Диего Косте. Ранее футболист расторг контракт с «Атлетико Минейро» и стал свободным агентом, сообщает Goal.

«Канониры» неформально уже поинтересовались планами форварда. Также интерес к 33-летнему футболисту проявляет «Коринтианс».

В минувшем сезоне Диего Коста провел за «Атлетико Минейро» 15 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу. Он стал чемпионом Бразилии и выиграл Кубок страны.